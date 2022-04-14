Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İhracata dönük yatırımlara ve turizmcilere finansman desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnaf ve sanatkâr camiası ile İftar yaptı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, ihracata yönelik yatırımcılara ve turizmcilere finansman desteğinin sağlanacağını açıklarken, 150 milyar TL kaynak ayrıldığını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaf ve sanatkarlarla düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara yeni müjdeler verdi.

E-ticarette sınırlamalar geliyor

E-ticaret platformlarına bazı sınırlamaların getirileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz. Kendi işiniz kurmak isteyen girişimcilere verdiğimiz destekleri artırıyoruz. Çeşitli istihdam projeleriyle özellikle gençlerimizin meslek öğrenme ve kazanç sahibi olmasını sağlıyoruz" dedi.

"Fiyatları fahiş olarak yükseltenlere cezaları artırıyoruz"

Açıklamalarının devamında "Şartlara göre ilave adımlar atarak insanlarımızın refah seviyelerini korumaya çalışıyoruz. Amacımız esnaf ve sanatkarımızla rekabet etmek değil, sizlerin de şikayetçi olduğu piyasadaki fahiş fiyatları kontrol altında tutmaktır. Fiyatları fahiş şekilde yükselterek haksız kazanç peşinde koşanların cezalarını artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli finansman destekleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilecek finansman destekleriyle ilgili şu müjdeleri verdi:

"İhracata dönük yatırımcılara yerli makine kullanımı, yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla TL kuru üzerinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz. 100 lirası ihracat 50 milyarı turizm olmak üzere toplamda 150 milyar kaynak ayırdık"