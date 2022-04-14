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İngiltere'de Ukraynalı kadınlara korkunç tuzak! Taciz sistemine dönüştü

İngiltere'de Ukraynalı kadınlara korkunç tuzak! Taciz sistemine dönüştü

Savaştan kaçıp İngiltere'ye sığınan Ukraynalı kadınlar devlet destekli 'Homes for Ukraine' programından şikayetçi. Ukraynalılar için güvenli ev bulmayı amaçlayan uygulamada kadınlar taciz ve ahlaksız tekliflerle karşılaşıyor.

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RUSYA ise Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle milyonlarca Ukraynalı evlerini ve hayatlarını geride bırakarak mülteci durumuna düştü. Sığındıkları ülkelerde yeni bir hayat kurmaya çalışan mülteciler gittikleri ülkelerde farklı tehditler ile baş başa kalıyor. O tehditlerden biri de Ukraynalı kadınlar için İngiltere'de yaşanıyor.

İngiltere'ye sığınan Ukraynalı mülteci kadınlar devlet destekli 'Homes for Ukraine' programı vasıtasıyla İngiliz erkeklerin taciz, istismar ve ahlaksız tekliflerine maruz kaldı. İngiltere'de oturum almak isteyen Ukraynalıların yaşayacakları yeri belirtmeleri vize işlemleri için şart koşuluyor. Uygulama ev paylaşımı için Ukraynalı mülteciler ile İngilizleri eşleştiriyor ve Ukraynalılar bu şekilde rahatça oturum alabiliyor. Ancak zayıf bir denetime tabi olan uygulamayı suistimal eden İngiliz erkeklerin sığınma talebindeki Ukraynalı kadınları taciz ettiği ve ahlaksız tekliflerde bulunduğu ortaya çıktı.

Utanç verici olayları anlattılar
İngiliz The Guardian gazetesi konuyla ilgili bir haber yayımladı. 32 yaşındaki Ukraynalı bir kadın yaşadığı utanç verici olayı gazeteye anlattı. Uygulamadaki eşleşme için beklediği sırada Facebook üzerinden erkeklerden müstehcen mesajlar aldığını ifade etti. Mesajlardan birinde Londra'da yaşayan yaşlı bir adam, Ukraynalı kadına, "Aynı odayı paylaşmak zorundayız, buna itirazın var mı?" ifadeleri ile ahlaksız teklifte bulundu.

22 yaşındaki bir diğer kadın ise aldığı mesajlarda İngilizlerin tek odalı evde birkaç yatak odası olduğu yalanıyla kendisini kandırmaya çalıştıklarını, taciz içerikli sesli mesajlar attıklarını anlattı.

BM'den yetkililere çağrı
Olayın patlak vermesi üzerine harekete geçen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İngiliz hükümetini uygulamayı denetlemesi ve Ukraynalı mülteci kadınlarla İngiliz bekar erkeklerin eşleşmesinin önüne geçmesi çağrısında bulundu. BMMYK yetkileri eşleşme için uygulamaya başvuran İngilizlerin denetlenmesi ve Ukraynalı mülteci kadınların başvuru yapan ailelerle eşleştirilmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Daha önce de Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde Ukraynalı mülteci kadınların ve çocukların insan kaçakçıların hedefinde olduğu ortaya çıkmıştı. Ukrayna'dan kaçan çocukların tren garlarında kaybolduğu ve haber alınamadığı, çok sayıda kadının ise kötü muameleye maruz kaldığı belirtilmişti. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Ukrayna'daki savaştan kaçıp gelen kadın ve çocukların insan kaçakçılarından korunması için tren ve otobüs garlarındaki emniyet tedbirlerinin artırıldığını açıklamıştı.

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