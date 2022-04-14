Doğal gaz krizini bitirecek çözüm Türkiye'nin yanı başında! Azerbaycan tedariki artıracak

AVRUPA'da yaşanan doğal gaz krizine alternatif olarak Türkiye'nin yanı başında yer alan kardeş ülke Azerbaycan görülüyor. Azerbaycan ise Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile Avrupa'ya gaz tedarikini 2023'te 11 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

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Artan küresel krizler ve yaşanan bölgesel savaşlar sebebiyle doğal gaz tedarik etmede sıkıntı yaşayan Avrupa'ya alternatif gaz sağlayıcısı olarak kardeş ülke Azerbaycan öne çıkıyor. Ayrıca hali hazırdaki mevcut küresel durum, artan jeopolitik çatışma, gerilim karşısında ulaşım yollarının ve gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesinin kritik olması enerjide tedarik zincirinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Avrupa'da beklenmedik bir soğuk hava dalgası kıta ülkelerini zor durumda bıraktı. Gaz depolama tesislerindeki kapasitesini bitmeye yakın olması artan kötü hava koşulları Avrupa ülkelerini yakıt depolamaya yeniden başlamaya zorladı. Güney Gaz Koridoru'nda Azerbaycan'ın ortağı olan ülkeler bu konuda en iyi konumda yer alıyor.

Avrupa'ya gaz tedariki

31 Aralık 2020'de Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) inşaatının tamamlanmasıyla Azerbaycan, Güney Gaz Koridoru üzerinden Avrupa'ya ticari gaz tedarikine başladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Güney Gaz Koridoru girişimi Hazar ve Orta Doğu bölgelerinden Avrupa'ya doğal gaz tedarik yolu inşa etmeyi amaçlıyor. Merkez konumda olan Azerbaycan'dan Avrupa'ya uzanan güzergah Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Boru Hattı (TANAP) ve TAP'tan oluşuyor, bu da Avrupa gaz tedarikinde kardeş ülkeyi merkez ülke konumuna getiriyor.

Hedef 11 milyar metreküp

2021'de TAP, Avrupa'ya 8,1 milyar metreküp gaz taşıdı. Azerbaycan, 2022'nin sonunda Avrupa'ya gaz arzını 9,1 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor ve 2023'te gaz arzı hacminin 11 milyar metreküpe ulaşması hedefleniyor.

Azerbaycan'dan Bulgaristan'a doğalgaz taşıyacak Yunanistan-Bulgaristan Enterkonnektörü (IGB) ile ilgili son çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Gazın 2020'de IGB üzerinden akmaya başlaması gerekiyordu ancak projenin uygulanması çeşitli nedenlerle ertelendi.