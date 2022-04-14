İKSV'den flaş karar! İstanbul Film Festivali'nden o film çıkarıldı: Sebebi ise...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, kadına şiddet olayının faili olması sebebiyle yönetmen Serhat Yüksekbağ'ın belgeseli 'Yeni Bir Dünya Doğuyor'u Ulusal Belgesel Yarışması'ndan çıkardığını duyurdu.

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İstanbul Film Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 41’inci kez düzenleniyor. Festivalin Twitter’daki duyurusuna göre Ulusal Belgesel Yarışması’na seçilen ‘Yeni Bir Dünya Doğuyor’ filminin yönetmeni Serhat Yüksekbağ’ın ‘geçen yıllardaki bir şiddet olayının faili’ olduğu öğrenildi.

Festivalin duyurusunda “İKSV ve İstanbul Film Festivali olarak, hayatın her alanında kadına yönelik şiddetin ve failin karşısında, maruz kalanın yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, filmi Ulusal Belgesel Yarışması'ndan ve programımızdan çıkardığımızı bildirmek isteriz.” denildi.