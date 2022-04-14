Trafikte dehşet saçtı! Çekiçli saldırgan kendini böyle savundu

ANKARA’da trafikte kendisine korna çalan araca çekiçle saldırmaktan yargılanan sanık, “Öfkemi kontrol edemedim” dedi.

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü Özgür Ö., kendisine korna çalarak uyarıda bulunan 06 BJ 5854 plakalı aracın sürücüsüne otomobilinin bagajından çıkardığı çekiçle saldırdı. Şahıs hakkında hazırlanan iddianamede ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 4 yıldan 14 yıla, ‘silahlı tehdit’ suçundan 2 yıldan 5 yıla, ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla, ‘ulaşım aracının alıkonulması’ suçundan 1 yıldan 3 yıla, ‘mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 1 yıldan 6 yıla ve ‘yaralamaya teşebbüs’ suçundan 8 aydan 1 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Özgür Ö., müşteki Boğaçhan Y. ve taraf avukatları hazır bulundu.

“Öfkemi kontrol edemedim”

Çocuğunun evde rahatsızlandığını öğrendiği için acelesi olduğunu söyleyen sanık Özgür Ö., “Kırmızı ışıkta geçtiğimi fark etmedim. Boğaçhan Bey korna çalınca öfkemi kontrol edemedim ve araçtan indim. Küfürleştik ve kendisini araçtan indirmeye çalıştım. Daha sonra bagajda elime çekiç geldi, onu aldım ve olay gerçekleşti. Olayın görüntüsünde sadece benim saldırdığım an var. Daha önceki sözlü münakaşa kayıt edilmemiş. Öfkeyle ne dediğimi hatırlamıyorum. Kendisinden özür diliyorum, pişmanım” dedi.

“Ben sana sorarım”

Kendisine yeşil ışık yanmasına rağmen sanığın aracıyla önünde durduğunu beyan eden müşteki Boğaçhan Y. ise, “Kornaya basınca el kol hareketi yaptı. Daha sonra araçtan inip benim kapımı açmaya çalıştı. Açık olan camdan içeri bana doğru yanan sigara attı. Dönüp giderken ana avrat küfür etti, ‘Ben sana sorarım’ deyip bagajdan aldığı çekiçle saldırdı. Ben de delil amaçlı olanları videoya çektim. Aracımın camı kırıldı, çekiç bana gelmesin diye yana doğru yattım. Olay sonrası şikayetimi geri aldım” ifadelerini kullandı.

Sanığı ve müştekiyi dinleyen mahkeme, sanık Özgür Ö.’nün tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.