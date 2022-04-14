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Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! Bilim Kurulu'nun en önemli toplantısı! Maske tamamen kalkıyor mu?

Fahrettin Koca'dan flaş açıklama! Bilim Kurulu'nun en önemli toplantısı! Maske tamamen kalkıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantısını yapacağını söyledi. Bilim Kurulu toplantıları uzun süredir yapılmıyordu. Koca açıklamasında "Önemli kararlar alacağız maske uygulaması da Bilim Kurulu'nda görüşülecek" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya değerlendirmiş olacak" açıklamasında bulundu. Koca "Endişe etmeyiniz en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak" dedi.

Bakan Koca, şunları söyledi: "Sakarya’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için daha iyi ne yapabiliriz onu konuşacağız. Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız.

Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır."

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