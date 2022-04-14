TÜİK'ten izinsiz enflasyon açıklayanlara hapis cezası geliyor! Hedef ENAG mı?

TÜİK'in enflasyon oranı açıklamasına alternatif olarak kendi hesaplama yöntemleriyle enflasyon oranı açıklayan kuruluşlar için izin alma ve metodolojisini açıklama zorunluluğu getiriliyor.

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TÜİK'ten izinsiz yayımlanan istatistiklere hapis cezası öngören yasa hazırlığı ortaya çıktı.

Bloomberg’den Fırat Kozok’un aktardığı taslak çalışmaya göre çevre, demografi, fiyat, işgücü, tarım ve ulusal hesaplar alanlarında TÜİK tarafından üretilen istatistiklere alternatif oluşturacak şekilde istatistiki sonuçlar içeren araştırmalar kamuoyuna açıklanmadan önce bunların kapsamı, örnekleme yöntemi, örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını gösteren metodolojisi onaylatılmak üzere TÜİK'e başvurulacak.

Kurum bu başvuruyu iki ay içinde sonuçlandıracak. Metodolojisi TÜİK tarafından onaylanmamış araştırmaların sonuçları herhangi bir yolla kamuoyuna açıklanamayacak.

Taslağın gerekçesinde, metodolojisi belli olmayan istatistiklerin hem TÜİK'e hem de ekonomik göstergelere duyulan güveni hedef aldığı belirtiliyor.

3 yıla kadar hapis cezası geliyor

Taslağa göre, bu çerçevede metodolojiyi TÜİK'e onaylatmadan resmi istatistiklere alternatif olacak şekilde istatistik üretip bunu yayımlayanlar için de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yasa taslağı ayrıca araştırma sonuçlarının yayımlandığı internet sitelerine de erişim engeline kadar uzanan cezalar öngörülüyor. AKP taslağın bu hafta TBMM'ye sunulmasını planlandığını, ancak konu üzerinde bir süre daha çalışma kararı alındığını belirtti.

Hedef ENAG mı?

TÜİK, tüketici enflasyonunu mart ayında yüzde 61,14 ile Mart 2002'den bu yana en yüksek seviyede açıklamıştı.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bu oranı yüzde 142,63 olarak duyurmuştu.

TÜİK söz konusu grup hakkında daha önce kendisinin güvenini zedelediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

ENAG dışında sendikalar ve çeşitli bağımsız kuruluşlar da kendi yaptığı araştırmaların sonuçlarını açıklayabiliyor.

Tepki geldi

Konu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan ENAG, “ENAGrup bu sayfada ve her zaman enflasyon oranını halkımız ile paylaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) da konu ile ilgili açıklama yaptı. DİSK-AR sosyal medyada yaptığı açıklamada, “DİSK Araştırma Merkezi bağımsız, bilimsel ve emek odaklı istatistiki çalışmaları yayımlamaya devam edecek. TÜİK geniş tanımlı işsizlik gerçeğini bizim çalışmalarımızdan öğrendi ve 10 yıl sonra kabul etti. Emeğin hakikati peşinde koşmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.