Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BBP lideri Destici'ye sürpriz ziyaret! Ne konuştukları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Erdoğan, Destici görüşmesi 1 saat sürdü.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Saat 14.00'ta başlayan görüşme 1 saat sürdü. Görüşme sonrası ikili liderden herhangi bir açıklama gelmedi.

Mutafa Destici ve parti yönetimi, Başkan Erdoğan'ı Genel Merkez binası önünde karşıladı.

Erdoğan ve Destici tokalaştıktan sonra Parti Genel Merkezi'ne girerken, Erdoğan sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı. Erdoğan, en son 2018 yılında BBP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.

Ne konuştukları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ikilisinin gündeminde 2023 seçimlerine yönelik çalışmalar oldu. Destici, 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı içinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla seçime gireceklerini açıklamıştı.

Erdoğan-Destici ikilisi, Cumhur İttifakı’nın yapısını ve 2023 stratejisini müzakere etti. Destici, yüzde 10’dan 7’ye düşen seçim barajının daha da aşağı çekilmesini istiyordu.

Destici kendisini ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye verdi.