BIST 2.473
DOLAR 14,62
EURO 15,98
ALTIN 925,64
HABER /  SPOR
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın, 16, 17 ve 18 Nisan'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan, Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre, Süper Lig'de bu hafta müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın
20.30 Trabzonspor - V. Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16 Nisan Cumartesi
13.30 A. Hatayspor - D.G. Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Altay - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
16.00 A. Alanyaspor - F. T. Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol

17 Nisan Pazar
13.30 İ.H. Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

18 Nisan Pazartesi
20.30 Galatasaray - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşat Filiz

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası faiz kararını verdi! MB piyasanın faiz beklentisini gördü
Merkez Bankası faiz kararını verdi! MB piyasanın faiz beklentisini gördü
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Para dolu çantasını bulan belediye işçisine bakın kaç lira verdi?
Para dolu çantasını bulan belediye işçisine bakın kaç lira verdi?
ABD'li ünlü yatırımcıdan yabancı işadamlarına Türkiye çağrısı! Neden Türkiye'yi seçti?
ABD'li ünlü yatırımcıdan yabancı işadamlarına Türkiye çağrısı! Neden Türkiye'yi seçti?
Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı
Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı
Haziran ayındaki TOKİ müjdesi ne? Murat Kurum ısrara rağmen Ahmet Hakan'a ser verdi sır vermedi
Haziran ayındaki TOKİ müjdesi ne? Murat Kurum ısrara rağmen Ahmet Hakan'a ser verdi sır vermedi
İstanbul Hali'nde sebze fiyatlarına bakın markette 4 katına satılıyor
İstanbul Hali'nde sebze fiyatlarına bakın markette 4 katına satılıyor
TÜİK açıkladı içme sütü üretimi yüzde 10 azalışta
TÜİK açıkladı içme sütü üretimi yüzde 10 azalışta
“Dört Büyükler” son 9 ayda 1,1 milyar zarar açıkladı! En fazla zarar o takımın
“Dört Büyükler” son 9 ayda 1,1 milyar zarar açıkladı! En fazla zarar o takımın
CHP'den tepki: İktidar belediyelerimizi iflasa sürüklemeye çalışıyor
CHP'den tepki: İktidar belediyelerimizi iflasa sürüklemeye çalışıyor