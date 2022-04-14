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Türkiye Rusya'ya BM'nin yaptırım kararına uyacak mı? Çavuşoğlu açıkladı! Yoksa Türkiye'ye yaptırım gelir iddiası

Türkiye Rusya'ya BM'nin yaptırım kararına uyacak mı? Çavuşoğlu açıkladı! Yoksa Türkiye'ye yaptırım gelir iddiası

Rusya'ya Birleşmiş Milletler'in getirebileceği yaptırım kararı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu. Birleşmiş Milletler'in yaptırımı olması durumunda uyacaklarını açıklayan Çavuşoğlu dengeli tutumu sürdüreceklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk Türkiye'nin yaptırımlara uymaması halinde yaptırama uğrayabileceğini söylemişti. Çavuşoğlu yeni bir soğuk savaşın belirtilerinin görüldüğünü söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin ve Zelenskiy'nin masaya oturup oturmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "İki liderin 'evet' demesine, özellikle de Putin'in 'evet' demesine bağlı. Ve Putin görüşmeye 'hayır' demedi. İki liderin bir araya gelmesi için görüş ayrılıklarını azaltması gerekiyor. Bu konuda da iki heyetin yoğun müzakereleri devam ediyor" ifadelerini kullandı. "Sorun uzadıkça çözümü daha zor hale geliyor" diyen Çavuşoğu, "Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Türklerin Mariupol'den tahliyesi
30'un altında Türk vatandaşı olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın tahliyesi için gemiye ihtiyaç yok

Putin ve Zelenskiy görüşecek mi?
Liderleri bir araya getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Heyetlerimiz arasında müzakereler devam ediyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Buça ve İrpin gibi bölgelerden gelen insanlık dışı görüntüler bizim de kınadığımız görüntüler atmosferi değiştirdi. Ukrayna tarafında olumsuz bir hava estirdi. Bununla ilgili Rusya Federasyonu'nun farklı açıklamaları oldu ama sonuçta bu müzakere sürecini olumsuz anlamda etkiledi" diye konuştu.

'Yoğun müzakereler devam ediyor'
Çavuşoğlu, iki liderin görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin ise şunları söyledi: "İki liderin 'evet' demesine, özellikle de Putin'in 'evet2 demesine bağlı. Ve Putin görüşmeye 'hayır' demedi. İki liderin bir araya gelmesi için görüş ayrılıklarını azaltması gerekiyor. Bu konuda da iki heyetin yoğun müzakereleri devam ediyor.

Türkiye, Rusya yaptırımlarına katılacak mı?
Birleşmiş Milletler'in yaptırımı olması durumunda uyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Mısır'a büyükelçi atanabilir
Türkiye'nin Mısır'la karşılıklı durumunu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Mısır ile ilişkilerin düzelmesi gerekiyor. İki ülkenin ilişkileri birçok bölge için önemli. Normalleşme Doğu Akdeniz konusunda önemli. Tekrar karşılıklı büyükelçi atama söz konusu olabilir"dedi.

Türkiye uymazsa yaptırım gelir mi?

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmesinde hükümeti eleştirerek "Savaştan sonra “Neden yaptırımlara katılmadınız” diye hesap soracaklar" iddiasında bulundu.

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