İbrahim Kalın'dan Rusya Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: Etkileri on yıllar sürecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin, "Savaşın etkileri on yıllar sürecek. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin paylaşımda bulundu. Kalın, Ukrayna krizinin derinleşerek devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek. Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek."