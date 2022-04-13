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Çinli şirket Türk firmalarını dolandırdı! Milyonlarca dolar buhar oldu

Çinli şirket Türk firmalarını dolandırdı! Milyonlarca dolar buhar oldu

Metal fiyatlarındaki artış dolandırıcılığın da önünü aştı. Çinli bir firma piyasa fiyatının altında metal satma vaadiyle 3 Türk şirketini dolandırdı. 10'dan fazla Türk şirketi de Çinli şirket için araştırma talebinde bulundu.

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Dünya genelinde artan metal fiyatlarındaki yaşanan hızlı yükseliş dolandırıcılığın da önünü açtı. Çinli bir firma piyasanın altında fiyat vaadiyle Türk firmalarını dolandırdı. Dolandırıcılık ise Türkiye'nin Çin Büyükelçiliğinin uyarısıyla Türk şirketlerine duyuruldu.

Türkiye'nin Pekin'deki ticaret müşavirliğinin Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM) yolladığı uyarı yazısında pandemi ile birlikte artan metal fiyatları nedeniyle bazı Türk şirketlerinin dolandırılarak zarara uğradığı belirtildi. Yazıda özellikle pandemi sonrası dönemde küresel hammadde/ara mamul fiyatlarının çok fazla arttığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin çinko, bakır, alüminyum, demir gibi hammadde/ara mamullerin dünyada en büyük tüketicisi olduğu belirtildi.

Avans ve peşin ödeme aldı
Açıklamada Çin'deki piyasa ve ihracat fiyatlarının da dünya fiyatlarına paralel seyrettiği, bununla birlikte son dönemde birçok Türk firmasının da söz konusu hammadde/ara mamulleri piyasa ortalamasının oldukça altında bir fiyat taahhüdü ile Çinli firmalara yapılan peşin ödeme veya büyük ölçekli avans ödemesi yaptığı vurgulandı. Türk firmalarının ödeme yapmalarına rağmen ürün alamadığı ve dolandırıldığı ortaya çıktı.

TİM'den yapılan açıklamada, "Firmalarımızın birçok defa Pekin Müşavirliğince ve Ticaret Bakanlığı aracılığıyla uyarılmış olmasına rağmen dolandırıcılık vakalarının devam ettiği gözlemlendi" denildi. İhracatçı birliklerine gönderilen yazıda dolandırıcılığı Çinli bir firmanın yaptığı belirtildi.

10'dan fazla Türk şirketi talepte bulundu
Çinli şirketin dolandırdığı Türk şirketi sayısı ise şimdilik 3. Edinilen bilgilere göre ise dolandırılan miktar ise milyonlarca dolarla ifade ediliyor. Pekin Müşavirliği dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak Çin'in ilgili ticaret odasına da olayı bildirmiş durumda. 10'dan fazla Türk şirketi de Pekin Ticaret Müşavirliğine e-posta göndererek Çinli hakkında da araştırma talebinde bulunmuş durumda.

Her ne kadar resmi olarak açıklamasa da Çinli firma tarafından dolandırılan Türk şirketlerin sayısı önümüzdeki günlerde 10'u aşacak gibi görünüyor. Şüpheli şirketin resmi sitesinde de firma hakkında yapılan tanıtım yazısında düşük fiyatlı ürün tedarik ettiği de vurgulanıyor.

(DÜNYA)

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