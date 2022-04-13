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Ünlü komedyen Gilbert Gottfried hayatını kaybetti! Ölüm sebebi...

Ünlü komedyen Gilbert Gottfried hayatını kaybetti! Ölüm sebebi...

67 yaşındaki Gilbert Gottfried ventriküler taşikardi adı verilen kalp anormalliğinden öldü. Yaptığı seslendirmelerle de tanınan Gottfried'ın ölümünü ailesi Twitter'dan duyurdu.

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Gilbert Gottfried’ın ailesi “Sevgili Gilbert Gottfried’in uzun bir hastalıktan sonra vefat ettiğini duyurmaktan dolayı üzgünüz” diyerek ünlü komedyenin ölümünü sevenleriyle paylaştı. Paylaşım şu satırlarla devam etti: “Komedideki en ikonik ses olmanın yanı sıra, Gilbert harika bir koca, erkek kardeş, arkadaş ve babaydı. Bugün hepimiz için üzücü bir gün olsa da, lütfen Gilbert’in onuruna mümkün olduğunca yüksek sesle gülmeye devam edin.”

2007 yılında Dara Kravitz ile evlenen Gottfried’ın 14 yaşında bir kızı ve 12 yaşında bir oğlu var. Arkadaşı Glenn Schwartz yaptığı açıklamada, komedyenin salı günü kas distrofisinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü söyledi. Schwartz, Gottfried’in tip II miyotonik distrofi nedeniyle bir tür kalp yetmezliği olan tekrarlayan ventriküler taşikardiden muzdarip olduğunu belirtti.

Gilbert Gottfried kimdir?
Yıldız, Brooklyn, New York’ta doğdu ve kariyerine 15 yaşında stand-up komedi ile başladı. Gottfried, 2018’de El Paso Times’a verdiği röportada kariyerine nasıl karar verdiğini şu sözlerle anlatıyor: “Brooklyn’den Manhattan’a uzun bir yürüyüş yaptığımı hatırlıyorum. Ben çok televizyon izleyen çocuklardan biriydim. Gördüğüm farklı oyuncuları ve çizgi romanları taklit etmeye başladım ve yapmak istediğimin bu olduğunu düşünmeye başladım.” Ünlü komedyen seslendirmeler yanında Problem Çocuk, The Cosby Show ve Sosyete Polisi gibi komedi yapımlarında da rol aldı.

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