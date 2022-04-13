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Siparişi emniyete takıldı! O Ses Türkiye Yansı Dilan Özçolpan polise yakayı ele verdi

Siparişi emniyete takıldı! O Ses Türkiye Yansı Dilan Özçolpan polise yakayı ele verdi

Adını O Ses Türkiye isimli şarkı yarışmasında duyuran şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan, polise yakayı ele verdi.

Siparişi emniyete takıldı! O Ses Türkiye Yansı Dilan Özçolpan polise yakayı ele verdi

İddiaya göre  adını bir televizyon programıyla duyuran şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan, uyuşturucu madde almak için daha önceden tanıdığı Veysel S. isimli şahsı aradı.

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Siparişi emniyete takıldı! O Ses Türkiye Yansı Dilan Özçolpan polise yakayı ele verdi

7 Ocak'ta gerçekleşen olayda, uyuşturucu satıcısı Veysel S. şarkıcının isteği üzerine yanına 4 gram kokain alarak yola çıktı.

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Siparişi emniyete takıldı! O Ses Türkiye Yansı Dilan Özçolpan polise yakayı ele verdi

Bu sırada Beşiktaş'taki polis çevirmesine takılan Veysel S.'nin pet şişenin kapağına zulalandığı uyuşturucu madde polisler tarafından bulundu.

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Siparişi emniyete takıldı! O Ses Türkiye Yansı Dilan Özçolpan polise yakayı ele verdi

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Veysel S. söz konusu uyuşturucu maddenin kendisinden istendiğini, sadece taşıyıcılık yaptığını ve Nişantaşı'nda bulunan bir adrese teslim edeceğini ifade etti.

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