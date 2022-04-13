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Bir süredir haber alınamıyordu! Yatağında ölü bulundu

Bir süredir haber alınamıyordu! Yatağında ölü bulundu

ISPARTA'da arkadaşlarının bir süredir haber alamadığı genç yaşadığı apart dairede yatağında ölü bulundu.

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Isparta'da bir kişi yaşadığı apart dairede ölü bulundu.

Okan Tufan'dan (34) bir süredir haber alamayan arkadaşları, Pirimehmet Mahallesi'nde yaşadığı aparta geldi.

Apart sahibindeki anahtarla odaya girenler, Tufan'ı yatağında hareketsiz buldu. Haber verilmesi üzerine aparta polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tufan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Tufan'ın Süleyman Demirel Üniversitesinde işçi olduğu öğrenildi.

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