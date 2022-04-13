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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Çin yasaktan vazgeçti! 9 ay sonra bir ilk oldu

Çin yasaktan vazgeçti! 9 ay sonra bir ilk oldu

Çin'in video oyunlarına karşı baskıcı tutumu nedeniyle yeni oyunlara lisans verilmiyordu. Ülkede 9 ay süren uzun bir sessizliğin ardından yeni oyunlar lisans almaya başladı.

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Son zamanlarda oyun sektörüne adeta savaş açan Çin, uyguladığı yeni yasaklarla şirketleri zor durumda bırakıyor. Çin yasalarına göre, oyun geliştiricilerinin App Store'da ve diğer uygulama pazar yerlerinde oyun satabilmesi için lisans alması şart. Çin'deki oyunlar için lisans veren Ulusal Basın ve Yayın İdaresi (NPPA) ise App Store ve diğer platformlardaki geliştiricilere kolay kolay oyun lisansı vermiyor.

Dokuz aylık bir aranın ardından Pekin, 45 oyun için yeni video oyunu lisansı verdi. Yeni onaylar, pazartesi günü Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi (NPPA) tarafından yayınlandı. Yeni onaylanan oyunların arasında video oyunu yapımcıları Lilith Games, Baidu, XD ve Seasun Entertainment oyunları bulunuyor. Ancak Çinli oyun devleri NetEase veya Tencent oyunları listede yer almıyor.

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