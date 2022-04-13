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Tunus'ta sebze ürünlerine ihracat yasağı getirildi! Yasağın ardından sebze fiyatları sert düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tunus'ta sebze ürünlerine ihracat yasağı getirildi! Yasağın ardından sebze fiyatları sert düştü

Tunus'ta iç piyasada fiyatların aşırı artışına karşı bazı sebze ürünlerine ihracat yasağı getirildi. İhracat yasağının ardından sebze fiyatlarında büyük oranda düşüş sağlandı.

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Sebze-meyve fiyatları sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündeminde. Salgınla birlikte tedarik endişesi artan enerji fiyatları ve son olarak Rusya Ukrayna savaşı, dünya kamuoyunu gıda krizi endişesini beraberinde getirdi.

Yükselen sebze fiyatlarına karşı harekete geçen ülkeler aldıkları önlemleri devreye soktu. O ülkelerden birisi de Tunus oldu.  

Ticaret Bakanlığı Basın Sözcüsü Muhammed Ali el-Ferşişi, artan fiyatlara karşı ihracat kısıtlamasına ilişkin ülkenin resmi haber ajansına konuştu.

İç piyasada artan biber, domates, patates ve soğan fiyatlarını düşürmek için bu sebzelerin ihracatının bakanlık kararıyla durdurulduğunu aktaran Ferşişi, ihracat yasağının ardından fiyatlarda büyük oranda düşüş sağlandığını ifade etti.

Taze biber 6 dinardan 2.5 dinara düştü
İhracat yasağının ardından fiyatlarda büyük oranda düşüş sağlandığına dikkati çeken Ferşişi, 6 Tunus dinarı olan taze biberin 2,5 dinara, 1,3 dinar olan soğanın 0,9 dinara, 2,4 dinar olan patatesin 1,5 dinara, 2 dinar olan domatesin ise 1,4 dinara kadar düştüğünü açıkladı.

Özellikle ramazan ayının ilk günlerinde fiyat artışlarının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Ferşişi, bakanlığın müdahalesinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

Tunus’ta siyasi ve ekonomik kriz
Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz'daki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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