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Evinin yakınlarında oynuyordu baygın bulundu 1,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar 16 yaşında çıktı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Evinin yakınlarında oynuyordu baygın bulundu 1,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar 16 yaşında çıktı!

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı. Bebek yoğun bakımda tedavi görüyor.

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Şanlurfa'da evinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

Hakkında hazırlanan evrakla adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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