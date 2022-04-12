Z Kuşağı anketinden şok sonuçlar! En büyük şok Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e! Cübbeli Ahmet de çok kızacak

Herkesin dilinde bir “Genç seçmen, genç seçmen” lafı, herkesin ağzında bir “Z kuşağı, Z kuşağı” sözü var. Herkes kendi durduğu yere göre gençlerin siyasi yaklaşımlarını “Gençler şöyle düşünüyor, gençler böyle düşünüyor" diye kestirmeye çalışıyor. "Bu konuda eldeki en eli yüzü düzgün araştırmayı ise Alman Conrad Adenauer Vakfı yapmış" diyen Fatih Altaylı, Conrad Adenauer Vakfı’nın 3 ay 20 günlük bir sürede temsil kabiliyeti oldukça yüksek 18 ila 25 yaş arasındaki 3 bin 243 genç üzerinde gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını yazdı. 100 soru sorulan katılımcıların yüzde 92,5’i kent doğumlu, yüzde 93,1’i lise veya daha yüksek bir okul mezunu. Yüzde 57,1’i hala öğrenci. İşte o anketin sonuçları...