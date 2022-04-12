Z Kuşağı anketinden şok sonuçlar! En büyük şok Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e! Cübbeli Ahmet de çok kızacak
Z Kuşağı diye tabir edilen gençler üzerine Alman Conrad Adenauer Vakfı'nın yaptığı anketten siyasetçileri derin derin düşündürecek sonuçlar çıktı. 'En beğenilen lider' olarak ilk sırada 'hiçbiri' çıkarken, İstanbul'da Erdoğan ve İmamoğlu'nu bir isim geride bıraktı. Gençlerin dini görüşleri ile ilgili cevapları ise Cübbeli Ahmet Hoca'yı çok kızdıracak...
Herkesin dilinde bir “Genç seçmen, genç seçmen” lafı, herkesin ağzında bir “Z kuşağı, Z kuşağı” sözü var. Herkes kendi durduğu yere göre gençlerin siyasi yaklaşımlarını “Gençler şöyle düşünüyor, gençler böyle düşünüyor" diye kestirmeye çalışıyor. "Bu konuda eldeki en eli yüzü düzgün araştırmayı ise Alman Conrad Adenauer Vakfı yapmış" diyen Fatih Altaylı, Conrad Adenauer Vakfı’nın 3 ay 20 günlük bir sürede temsil kabiliyeti oldukça yüksek 18 ila 25 yaş arasındaki 3 bin 243 genç üzerinde gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını yazdı. 100 soru sorulan katılımcıların yüzde 92,5’i kent doğumlu, yüzde 93,1’i lise veya daha yüksek bir okul mezunu. Yüzde 57,1’i hala öğrenci. İşte o anketin sonuçları...
Gençler arasında en yaygın fikir: Atatürkçülük
Gençlerin siyasi görüşleri sorulduğunda en yüksek oranla verilen yanıt, “Atatürkçü” olmuş. Gençlerin yüzde 20,5’i kendini böyle tanımlıyor. Onu yüzde 18.8’le “Apolitik” olduğunu söyleyen grup takip ediyor. Yüzde 10,9’u “İdealist milliyetçi” olduğunu söylerken, yüzde 9,1'i “Türkçü” olduğunu vurguluyor. “İslamcı” olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 7,1, “Devrimci sosyalist” olduğu iddiasındakilerin oranı ise 6,8. Yüzde 4,3 kendini merkez sol ve sosyal demokrat olarak tanımlarken, yüzde 2,3 merkez sağ liberal olarak tanımlıyor. Yüzde 2,8 oranında “Kürtçülük”, yüzde 3,5 oranında ise diğer siyasi görüşler hakim. Yüzde 14 ise bu soruya yanıt vermemiş.
Gençlerin yüzde 40'ı iktidar muhalefet ayırmıyor
Yüzde 62,5’i Türkiye’nin mevcut yönetim sisteminden memnun değil, yüzde 38,9’u ise Türkiye’nin sorunlarından iktidar ve muhalefet ayrımı yapmaksızın tüm siyasetçileri sorumlu tutuyor. Gençlere göre Türkiye’nin en önemli sorunları sıralaması şöyle:
Kötü ekonomik şartlar: Yüzde 17,8
İşsizlik: Yüzde 16,1
Eğitim kalitesinin çok düşük olması: Yüzde 15,8
Ve yolsuzluk: Yüzde 15,4
Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 65,9’u Türkiye’nin insan haklarına saygılı bir ülke olmadığı kanaatinde. Yüzde 11,6’sının ise bu konuda bir fikri yok. Türkiye insan haklarına az çok saygılıdır diyenlerin toplam oranı ise 22,5.