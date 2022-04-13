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İstanbul'da damacana suya zam 30 liraya çıktı! 4 ayda yüzde 150 arttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da damacana suya zam 30 liraya çıktı! 4 ayda yüzde 150 arttı

Damacana su 4 ayda tarihinde görülmemiş oranda zamlandı. İçme suyu damacana halinde 30 liralara kadar çıktı. Damacana su satanlar bunun sebebinin yakıt giderlerinin artışına bağlıyor.

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İstanbul'da damacana su fiyatları ani yükseliş gösterdi. Damacana sular 4 ayda yüzde 150 fiyat artışıyla 30 liraya kadar yükseldi. İstanbul'da bir damacana su ortalama 25 liradan satılıyor. Satıcılar ise fiyatların ulaşım maliyetlerinin artmasından kaynaklandığını söyledi.

Son dönemde ulaşım ve ham maddelerdeki maliyet artışları temel gıda ürünlerinin fiyatlarını da etkiliyor. İstanbul'da 4 ay önce ortalama 10 liradan satılan damacana su 30 liraya kadar yükseldi. Fiyatlar, ilçe ve firmalara göre değişkenlik gösteriyor. Aylar önce ortalama 10 liradan damacana su sattıklarını aktaran satıcılar, akaryakıta ve ham madde fiyatlarına gelen zamlardan dolayı içme suyu fiyatlarının artığını söyledi.

"4 ay önce damacana suyu 10 liraya satıyorduk"
Dağıtıcı firma sahibi Erhan Ceylan, 4 ay önce damacana su fiyatının 10 liraya sattıklarını söyleyerek, "Şu anda damacana suyu 20-25 lira bandında satılıyoruz. Bazı firmalar 30 liraya satıyor. Fiyat artışlarından dolayı satışlarımız yüzde 40 oranında düştü. Suyu tedarik ettiğimiz firmalar da artan enerji maliyetlerinden dolayı su fiyatlarını artırdı. Bizde mecburen bu fiyatlara damacana su satıyoruz ancak satışlarımız zamlardan dolayı azaldı. Dört ay önce aylık 3 bin 500 damacana su satarken şu anda 2 bin satıyorum. Pandemi döneminde satışlarımız çok iyiydi" dedi.

"Akaryakıt ve ham madde zamlarından dolayı içme suyu fiyatları arttı"
Su satıcısı Atilla Oğuz, damacana suyu 25 liraya sattıklarını belirterek, "Bazı firmalar damacana suyu 30 liradan satıyor. Akaryakıta gelen zamlar ve pet şişelerde kullanılan ham maddeye gelen zamlardan dolayı su fiyatları arttı. Akaryakıt ve ham madde fiyatları düşmezse damaca su fiyatlarının biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Zamlar gelmeden öncesine göre satışlarımız yüzde 40 azaldı. Vatandaşlar şebeke suyuna ve arıtmalara yöneldi. Üç ay önce 15 liraya damacana su satıyorduk, şu anda 25 liraya satıyoruz" ifadelerini kullandı.

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