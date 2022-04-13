Zamlar kapıda! Felaket kehanetleri tüyler ürpertti 13 yıl sonra ilk: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları...
Dedikleri her şey bir bir çıkan astrolog Hande Kazanova ve Dinçer Güner'den korkutan uyarılar ve kehanetler geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Güneş ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 3 gün. Hayatı daha fazla ciddiye alabileceksiniz, girişilecek işlerde istikrar ve başarı ortamı daha yüksek olacaktır.
Çok daha rahat bir şekilde ulaşırsınız: Yeni iş girişimleriniz olacak ise bugün ve sonrası zamanı değerlendirebilirsiniz. Ciddiyet gerektiren konulara odaklanmak için idealdir. Hedef odaklı olmaya işaret eder, hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşırsınız.
Acil durumlar, çatışma ve krizler: Kariyer planlaması için çok uygun bir zaman olacaktır. Acil durumlar, çatışma ve krizleri rahatlıkla çözebileceğinizi ve etkilenilmeyeceğini gösterir. Bugün üstleneceğiniz her sorumluluğun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz.
Kolay akış: Hayatınızın gidişatını, içinde bulunduğunuz çevreyi değerlendirip istediğiniz yapılanmayı gerçekleştirebilirsiniz. Yeteneklerinizi ve sebatkâr yanınızı işinize aktararak kolay bir akışla çalışabilirsiniz.