'Kepçeyle zam yapılıyor KDV indirimi bile fiyatları düşürmüyor'! Bunu diyen Hilal Kaplan olunca...

İktidara yakın olan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 'pahalılık' yazısıyla gündem oldu. Sosyal medyada TT listesine giren yazıda Hilal Kaplan, zamlara isyan etti. Kaplan, "Bu gidişe bir an önce dur denilmeli' diye yazdı. İşte Hilal Kaplan'ın gündem olan zam yazısı.

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Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan "Gıda güvenliği Milli güvenlik meselesidir' başlıklı yazısıyla gündeme oturdu. Zamlardan dert yanan Hilal Kaplan'ın TT olması, iktidara yakınlığı sebebiyle oldu. 'Bu gidişe dur denilmeli' diyen Hilal Kaplan, "kepçeyle zam yapılıyor indirimler yansımıyor' diye pahalılıktan dert yandı. İşte Hilal Kaplan'ın yazısının ilgili bölümü:

*Mevcut durumda Tarım Bakanlığı, ülkenin milli güvenliğini Savunma Bakanlığı kadar ilgilendiren bir konumda bulunuyor. Keza alacağı önlemler ve Adalet Bakanlığı ile istişareli olarak uygulayacağı yaptırımlarla Ticaret Bakanlığı da... Özellikle olası gıda ihracatı kısıtları, fiyatları keyfi artırdığı düşünülen zincir marketlere dair kamuoyunun beklediği cezai düzenlemeler ve Hal Yasası konusunda nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor.

*Yumurtadan akaryakıta her hayati kalemde fiyatlar artarken kepçeyle zam yapanlar, küresel piyasalar biraz normalleşse ya da devlet KDV indirimi dahi yapsa çay kaşığı kadar bile fiyat düşürmüyorlar. Bu gidişe bir an önce dur denmesi gerekiyor.

*Devletin doğalgazın % 80'ini sübvanse ettiği, bazı ürünlerde gümrük vergisini sıfırladığı, üzerine düşen yükü çektiği ama bunun piyasada karşılığını göremediği büyük bir haksızlıklar silsilesi aldı başını gidiyor. Bundan ötürü önce halk, sonra da devlet yara alıyor.



*Üreticiyi de tüketiciyi de cendereye alan fasit bir daire içindeyiz; "acil çıkış kapısı"nın gösterilmesini bekliyoruz.