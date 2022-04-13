Vaka sayıları düşüyor! Bakan Fahrettin Koca hastanelerdeki son durumu açıkladı

Vaka sayıları düşmeye devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerdeki son duruma ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca "Allah o zor günleri semtimize uğratmasın." dedi.

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Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayıları düşmeye devam ediyor. 12 Nisan Salı koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 6 bin 635 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 25 kişi vefat etti.

Birçok uzman salgındaki gerilemenin süreceğini ifade ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanelerdeki son durumu açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın."