2023 Türkiye seçim anketi şaşkına çevirdi bu pazar seçim olsa işler çok karışacak
Türkiye'nin önünde çok kritik bir seçim var. 2023 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın da yapılan son araştırmaların sonuçlarını açıkladı. Buna göre cumhur ve millet ittifakı arasındaki fark dikkat çekti AK Parti ve CHP de...
2023 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Liderler arasında ittifakların genişletilmesi için görüşmeler de büyük bir gizlilik içerisinde devam ediyor.
Peki anketler ne diyor? Bu pazar genel seçim olsa hangi partinin oy oranı kaç? Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Cumhur İttifakı'nın adayı ile Millet İttifakı'nın adayı yüzde kaç oy alır?
Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, Ensonhaber'in yayınına konuk oldu ve son rakamları açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifakın adayına oy verirsiniz?
Cumhur İttifakı: %52,7