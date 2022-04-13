BIST 2.490
DOLAR 14,58
EURO 15,84
ALTIN 924,97
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Rekor kırıldı! Bakan Nureddin Nebati: Hız kesmeden devam edeceğiz

Rekor kırıldı! Bakan Nureddin Nebati: Hız kesmeden devam edeceğiz

Borsanın dün kapanış rekoruyla ve bugün en yüksek açılışla güne başlamasını değerlendiren Bakan Nureddin Nebati "Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BIST 100 Endeksi'nin dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, piyasalardaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi dün 2.463,76 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks bugün de açılışta yüzde 0,77 artarak 2.482,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, endeksin dünkü rekoruna işaret ederek, "Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te 1 lira indirimli 'kuponlu ekmek' dönemi başladı! Pide ve ekmek 1.5 TL'ye satılacak
Gaziantep'te 1 lira indirimli 'kuponlu ekmek' dönemi başladı! Pide ve ekmek 1.5 TL'ye satılacak
Ali Babacan ODTÜ'ye alınmamasıyla ilgili konuştu
Ali Babacan ODTÜ'ye alınmamasıyla ilgili konuştu
Borsa rekor tazeledi tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı
Borsa rekor tazeledi tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı
Pençe Kaplan bölgesinde PKK'ya bir darbe daha
Pençe Kaplan bölgesinde PKK'ya bir darbe daha
Bakan Mustafa Varank şubat ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
Bakan Mustafa Varank şubat ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
5 gündür kayıptı! İstanbul'da bulundu bakın günlerce ne yapmış
5 gündür kayıptı! İstanbul'da bulundu bakın günlerce ne yapmış
Putin Stalin'in yolundan gidiyor! Ukraynalıları Sibirya'ya sürdü
Putin Stalin'in yolundan gidiyor! Ukraynalıları Sibirya'ya sürdü
Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibinden şantaj ve komplo iddiası
Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibinden şantaj ve komplo iddiası
Ankara'da yaşlı kadını fişi 50 liranın altında diye indiren servis limiti yükseltti
Ankara'da yaşlı kadını fişi 50 liranın altında diye indiren servis limiti yükseltti
Ekrem İmamoğlu, Bahçeli'ye klasik otomobillerini hatırlatarak cevap verdi
Ekrem İmamoğlu, Bahçeli'ye klasik otomobillerini hatırlatarak cevap verdi