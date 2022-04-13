Ekrem İmamoğlu, Bahçeli'ye klasik otomobillerini hatırlatarak cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin ulaşım fiyatlarına zam eleştirisine cevap vererek Bahçeli'nin klasik otomobillerinin deposunu kaça doldurduğunu sordu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından akaryakıt giderlerindeki artışlar nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmış ve tam bilet fiyatı 7.67 liraya yükselmişti. Konuyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Zamlardan şikayet edip, sonra da dönüp İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yüzde 40 zam yapanlar zillettedir." ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu, Bahçeli’nin klasik araç koleksiyonu olduğunu hatırlatarak, “4-5 ay önce o araçlarından herhangi birinin deposunu kaça doldurduğunu ve bugünlerde kaça doldurduğunu da açıklarsa bence daha objektif, daha vicdanlı bir açıklama olur” dedi.