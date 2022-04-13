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Elinde bıçakla girdiği binada tek tek zilleri çaldı! Sonrası korkunç...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elinde bıçakla girdiği binada tek tek zilleri çaldı! Sonrası korkunç...

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, elinde bıçakla girdiği apartmanda dairelerin zilini çalan ve bir kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

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Abdullah Gül Bulvarı'ndaki binaya elinde bıçakla giren ve dairelerin zillerini basan A.M.F, binadaki bir kişiyi bıçakladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlıyı çevredekiler durdurarak tartakladı.

Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.M.F, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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