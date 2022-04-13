İYİ Partili Aytun Çıray 'büyük oyunu' ifşa etti! Nedim Şener teşhisi koydu

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "Buradan bu büyük oyunu açıklamak isterim" diyerek Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı aday göstermesinin arkasında Erdoğan olduğunu iddia etti. Bu açıklamaları yorumlayan Nedim Şener, "hekim olsa da artık psikiyatristine kontrol zamanı gelmiş de geçiyor..." dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı aday göstermesinin yankıları sürüyor.

Millet İttifakı'nı hareketlendiren gelişmeye ilişkin İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın açıklaması tartışılıyor.

Çıray Halk TV’de Şirin Payzın’ın sunduğu Sözüm Var programına konuk oldu. Çıray'a göre Mansur Yavaş'ın adaylık ilanı Millet İttifakı'na kurulan bir tuzak. Programda Çıray, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan var bu işlerin arkasında"

“Mansur Yavaş ve diğer isimlerin ortaya atılması Millet İttifakı’na, ‘Hemen adayınızı açıklayın’ dayatması bir psikolojik operasyonun nifak adımlarından ibarettir. Ve arkasında bu siyasi iktidar vardır. Sayın Erdoğan var bu işlerin arkasında. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi kaynaklı daha büyük bir psikolojik operasyon yürütülüyor esasen. Belli adaylar pompalanıyor ve yükseltiliyor, gelecekte adı geçen bu adaylar liderler tarafından aday gösterilmezse toplumsal hayal kırıklığı yaratacak Millet İttifakı seçmenleri arasında. Buradan bu büyük oyunu açıklamak isterim.”

"Kontrol zamanı gelmiş de geçiyor"

Şaşırtan bu değerlendirme Hürriyet yazarı Nedim Şener'in gündemindeydi. "Yine büyük oyunu çözmüş" başlıklı yazısında Şener, "Yani öyle bir psikolojik savaş ki Erdoğan, Özdağ, Yavaş ya da adamları oturup böyle bir plan yapacaklar ve bunu Türkiye’de yalnız ve yalnız Aytun Çıray bilecek. Çıray’ın durumunun siyasetle açıklanır tarafı kalmamış, hekim olsa da artık psikiyatristine kontrol zamanı gelmiş de geçiyor..." ifadelerine yer verdi.