Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'adayımız Mansur Yavaş' diyen Ümit Özdağ'a cevap : Anahtar 6'lı masada
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Özdağ'ın bu çıkışına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi. "Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum" diyen Kılıçdaroğlu, "13. cumhurbaşkanının kim olacağı konusunda anahtar 6’lı masa" ifadelerini kullandı.Abone ol
Millet ittifakının cumhurbaşaknı adayı kim olacak tartışmaları sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterip, Yavaş’a çağrı yaptı. Millet İttifakı’nın aday göstermesi halinde Yavaş’ı destekleyeceklerini söyledi.
Fikret Bila, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Ümit Özdağ'ın teklifini sordu. “Cumhurbaşkanı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP’li ismin gelmesi memnuniyet verici" diyen Kılıçdaroğlu, "Sayın Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP’liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum" ifadelerini kullandı.
Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6’lı masa
"Kimse merak etmesin. Bu kötü gidişi durduracağız. Millet İttifakı’nın adayı cumhurbaşkanı olacak" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6’lı masa. 6 lider adayı belirleyecek. Biz 6 genel bakan bir kader birliği yaptık."
İktidara geldiğimizde 5 ay içinde Türkiye rahatlayacak
"Demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, ekonomik krizin çözülmesi, vatandaşlarımızın insanca yaşama koşullarına kavuşturulması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gibi demokratik, sosyal hukuk devletinin tüm kurallarını ve kurumlarını hayata geçireceğiz. İktidara geldiğimizde 5 ay içinde Türkiye rahatlayacak, vatandaşlarımız nefes alacak.”
'Macaristan’la 6 rakamı dışında ortak yön yok'
Macaristan’da yapılan seçimleri 6’lı muhalefet bloğuna karşı Başbakan Orban'ın kazanmasının ardından 6'lı Masa'nın da seçimde aynı hüsranı yaşayacağı yorumları yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan’ı örnek göstererek Türkiye’de 6’lı masayı eleştirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, o eleştiriler için şunları söyledi:
“Türkiye ile Macaristan arasında “6” rakamı dışında otak bir yön yok. Bu nedenle böyle bir karşılaştırma yapıp ‘Türkiye’de seçimleri iktidar kazanır’ gibi bir çıkarımda bulunmanın gerçeklerle bir ilgisi yok.
- Macaristan’da ağır bir ekonomik kriz yok. Türkiye’de çok ağır bir kriz var.
- Macaristan’da kişi başına düşen milli gelir 18 bin dolar, bizde 8 bin dolar.
- Macaristan’a enflasyon yüzde 6 civarında, Türkiye’de resmi rakama göre yüzde 60’ın üstünde.
- Macaristan’da otoriter bir yönetim var, bu konuda Avrupa Birliği’nin gözetimi var. Biz de ise çok daha ağır bir otoriter yönetim var. Tek adam yönetimi. Her şeye tek kişi karar veriyor.
- Türkiye’de halk gerçekleri görüyor. Her şeyin farkında. Her gün gelen zamların altında eziliyor. İşsizlik rekor düzeyde. Halkın mutfağında yangın var.
- Bu gerçekleri gören ve yaşayan halk sandığa gittiğinde sağduyu ile oy kullanacak ve bu iktidarı gönderecektir. Macaristan’ı bakıp boşuna heveslenmesinler. Bu iktidarı önümüzdeki seçimde göndereceğiz.