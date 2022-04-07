Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'adayımız Mansur Yavaş' diyen Ümit Özdağ'a cevap : Anahtar 6'lı masada

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Özdağ'ın bu çıkışına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi. "Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum" diyen Kılıçdaroğlu, "13. cumhurbaşkanının kim olacağı konusunda anahtar 6’lı masa" ifadelerini kullandı.

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Millet ittifakının cumhurbaşaknı adayı kim olacak tartışmaları sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterip, Yavaş’a çağrı yaptı. Millet İttifakı’nın aday göstermesi halinde Yavaş’ı destekleyeceklerini söyledi.

Fikret Bila, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Ümit Özdağ'ın teklifini sordu. “Cumhurbaşkanı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP’li ismin gelmesi memnuniyet verici" diyen Kılıçdaroğlu, "Sayın Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP’liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum" ifadelerini kullandı.

Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6’lı masa

"Kimse merak etmesin. Bu kötü gidişi durduracağız. Millet İttifakı’nın adayı cumhurbaşkanı olacak" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6’lı masa. 6 lider adayı belirleyecek. Biz 6 genel bakan bir kader birliği yaptık."

İktidara geldiğimizde 5 ay içinde Türkiye rahatlayacak

"Demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, ekonomik krizin çözülmesi, vatandaşlarımızın insanca yaşama koşullarına kavuşturulması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gibi demokratik, sosyal hukuk devletinin tüm kurallarını ve kurumlarını hayata geçireceğiz. İktidara geldiğimizde 5 ay içinde Türkiye rahatlayacak, vatandaşlarımız nefes alacak.”