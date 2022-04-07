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Park halindeyken aniden hareket eden İETT otobüsü şarampole devrildi

Park halindeyken aniden hareket eden İETT otobüsü şarampole devrildi

BAŞAKŞEHİR'de park halindeyken geriye doğru hareket ederek şarampole devrilen İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde hasar oluştu.

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Şahintepe Mahallesi Lalezar Sokak'ta, park halinde bulunan 34 US 2258 plakalı özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle geriye doğru hareket etti. Hızlanan otobüs kaldırımı da aşarak şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen vinç ve İBB'ye bağlı kurtarıcı araçlarının yardımıyla otobüs bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza nedeniyle otobüste büyük çapta hasar oluştu. Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmede, otobüsün frenlerinin boşaldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan bir kurtarıcı aracı, otobüsün çekilmesi sırasında yaptığı manevrada sokakta bulunan bir otomobile çarparak zarar verdi.

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