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Bakan MustafaVarank, TOGG Gemlik Tesisleri’nde iftar açtı

Bakan MustafaVarank, TOGG Gemlik Tesisleri’nde iftar açtı

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, doğuştan elektrikli TOGG’un Gemlikte bulunan tesislerinde işçilerle iftar açtı. TOGG’un Türkiye’ye çağ atlatacak bir proje olduğunu dile getiren Bakan Varank, “Türkiye’nin Otomobili, bir işaret fişeği. Endüstrimizi değiştirecek, tedarikçilerimizi dönüştürecek bir proje” dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023’ün ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan TOGG’un Gemlik’teki tesislerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından işçilerle sıraya giren Varank, karavanadan yemek aldı. Varank, 520 fabrika ve inşaat işçisiyle iftar yaptı.

“Bu fabrikada emeği olan, alın teri döken her bir kardeşimiz bizim için değerli”
Ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, şunları kaydetti:
“Gemlik’e gelmemizin sebebi, işçi kardeşlerimizle iftar etmekti. Gemlik’e gelmişken hem şirketin yönetim kurulu hem milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il başkanımız, valimizle birlikte TOGG’un fabrikasını inceleme fırsatı bulduk. Fabrikadaki iş ve süreçler nasıl gidiyor onlara baktık hem de montajı tamamlanan robotlarla ilgili bilgi aldık.
Türkiye’nin Otomobili Projesi, Türkiye’ye çağ atlatacak, otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalayacak bir proje. Endüstrideki dönüşümü yakalamak için TOGG büyük gayret gösteriyor. Bir yandan fabrikanın inşaatı devam ederken bir yandan da montaj hatlarının bağlantıları yapılıyor. Sıkı bir takvimde çalışıyorlar.
Hedefleri, bu sene 29 Ekim’de ilk seri üretim araçları, Türkiye’nin Otomobili’ni seri üretim bandından indirebilmek. Bütün faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor. Bu fabrikada emeği olan, alın teri döken her bir kardeşimiz bizim için değerli. Evlerine ekmek götürüyorlar ama aynı zamanda Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak bir projede de çalışmış oluyorlar.”

“İnsanın başından beri emek verdiği bir işin böyle kanlı canlı hayat bulması insanı mutlu ediyor”
Fabrikaların inşaatında ve üretim süreçlerinde son teknolojilerin kullanıldığını belirten Bakan Varank, “Montaj hattında 208 robot kullanılacak. Avrupa’nın en temiz boyahanesi, Gemlik’te kuruluyor. Türkiye’nin Otomobili Projesi, planlandığı şekilde bizlere gurur verecek şekilde devam ediyor. kağıtlardan, planlamalarda bu proje başladı. O planlamalardan böyle bir fabrikaya gidilmesi, Gemlik’te böyle bir arazinin bu projeye tahsis edilmesi, onun üstüne bu fabrikanın inşa edilmesi ve üretim bantlarının kurulması kişisel olarak da bizim açımızdan gurur verici. İnsanın başından beri emek verdiği bir işin böyle kanlı canlı hayat bulması insanı mutlu ediyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin Otomobili, bir işaret fişeği”
Bakan Varank, Türkiye’nin kendi markasını oluşturması ile endüstride doğru bir ivme yakalandığına dikkati çekerek, “Türkiye, otomotiv endüstrisinde büyük bir ülke. Şu anda 2 milyon araç üretme kapasitemiz var. Elektrikli, otonom, yeni nesil araçlara geçerken bu endüstriyi de dönüştürmemiz lazım. Türkiye’nin Otomobili, bir işaret fişeği. Endüstrimizi değiştirecek, tedarikçilerimizi dönüştürecek bir proje” dedi.
Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak. Testlerin artından TOGG’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.

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