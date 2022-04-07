JP Morgan'dan fiyatlar için uyarı: Yüzde 40 daha artacak

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Dünyaca ünlü ABD bankası flaş uyarıda bulundu. Enerjiden, madene ve tarıma kadar emtia fiyatlarının yüzde 40 kadar artacağını belirtti.

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JP Morgan Chase stratejistleri emtiaların yüzde 40'a kadar yükselerek rekor artış serisini sürdürmesini beklediğini belirtti.Küresel emtia fiyatlarındaki artış doğal olarak Türkiye piyasasını da etkileyecek.

Stratejistleri yükselen enflasyon ortamında yatırımcıların hammadde pozisyonlarının da artacağını vurguladı.

Nikolas Panigirtzoglou öncülüğündeki JPMorgan stratejistleri paylaştıkları bir notta portföylerdeki emtia varlıklarının tarihi ortalamaların üzerinde olduğunu belirterek "Bu da ham maddede daha fazla yükseliş olacağına işaret ediyor" değerlendirmesine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından petrolden buğdaya kadar emtia fiyatları geçen ay rekor üstüne rekor kırmıştı.

Bu yükseliş, halihazırda yüksek seyreden küresel enflasyonu da tetiklemiş ve Fed enflasyonla mücadele amacıyla 3 yıl sonra ilk kez Mart ayında faiz artırmıştı.

Stratejistler şu anki koşullarda enflasyona karşı hedge aracı olarak kullanılan emtiaların uzun vadede portföylerde yer alabileceğini belirtti ve "Emtia, toplam küresel finansal varlıkların yüzde 1'inden fazlasını oluşturabilir ve böylece daha önce görülen zirve seviyelerin üzerine çıkabilir. Bu da emtiaların şu an bulunduğu seviyelerden yüzde 30-40 civarında daha yükselebileceği anlamına gelir" ifadelerine yer verdi.