BIST 2.339
DOLAR 14,75
EURO 16,06
ALTIN 913,59
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

JP Morgan'dan fiyatlar için uyarı: Yüzde 40 daha artacak

JP Morgan'dan fiyatlar için uyarı: Yüzde 40 daha artacak

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Dünyaca ünlü ABD bankası flaş uyarıda bulundu. Enerjiden, madene ve tarıma kadar emtia fiyatlarının yüzde 40 kadar artacağını belirtti.

Abone ol

JP Morgan Chase stratejistleri emtiaların yüzde 40'a kadar yükselerek rekor artış serisini sürdürmesini beklediğini belirtti.Küresel emtia fiyatlarındaki artış doğal olarak Türkiye piyasasını da etkileyecek.

Stratejistleri yükselen enflasyon ortamında yatırımcıların hammadde pozisyonlarının da artacağını vurguladı.

Nikolas Panigirtzoglou öncülüğündeki JPMorgan stratejistleri paylaştıkları bir notta portföylerdeki emtia varlıklarının tarihi ortalamaların üzerinde olduğunu belirterek "Bu da ham maddede daha fazla yükseliş olacağına işaret ediyor" değerlendirmesine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından petrolden buğdaya kadar emtia fiyatları geçen ay rekor üstüne rekor kırmıştı.

Bu yükseliş, halihazırda yüksek seyreden küresel enflasyonu da tetiklemiş ve Fed enflasyonla mücadele amacıyla 3 yıl sonra ilk kez Mart ayında faiz artırmıştı.

Stratejistler şu anki koşullarda enflasyona karşı hedge aracı olarak kullanılan emtiaların uzun vadede portföylerde yer alabileceğini belirtti ve "Emtia, toplam küresel finansal varlıkların yüzde 1'inden fazlasını oluşturabilir ve böylece daha önce görülen zirve seviyelerin üzerine çıkabilir. Bu da emtiaların şu an bulunduğu seviyelerden yüzde 30-40 civarında daha yükselebileceği anlamına gelir" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İş görüşmesine gelen iş adamını kaçırıp 400 bin dolar fidye istediler!
İş görüşmesine gelen iş adamını kaçırıp 400 bin dolar fidye istediler!
Marketlerde 25 ürünün fiyatı sabitlenecek! Erdoğana sunuldu listede un, yağ, şeker var
Marketlerde 25 ürünün fiyatı sabitlenecek! Erdoğana sunuldu listede un, yağ, şeker var
23 Nisan resmi tatil mi 2022 hangi güne denk geliyor özel sektöre tatil mi?
23 Nisan resmi tatil mi 2022 hangi güne denk geliyor özel sektöre tatil mi?
Ünlü model Pamela Rooke hayatını kaybetti! 'Punk’ın Kraliçesi' deniyordu
Ünlü model Pamela Rooke hayatını kaybetti! 'Punk’ın Kraliçesi' deniyordu
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan toplu ulaşıma zam savunması! Habertürk'e yanıt verdi
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan toplu ulaşıma zam savunması! Habertürk'e yanıt verdi
Bakan Akar Ukrayna dahil 5 ülkenin savunma bakanlarıyla görüştü
Bakan Akar Ukrayna dahil 5 ülkenin savunma bakanlarıyla görüştü
Okul servis ücretleri İstanbul 0-3 km kaç para oldu zamlı yeni tarife
Okul servis ücretleri İstanbul 0-3 km kaç para oldu zamlı yeni tarife
Mersin'de DEAŞ operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı
Mersin'de DEAŞ operasyonu! 6 şüpheli tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'na disiplin hapsi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları başvuracak
Kemal Kılıçdaroğlu'na disiplin hapsi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları başvuracak
Cemal Kaşıkçı davası kapandı! Suudi Arabistan'a devredildi
Cemal Kaşıkçı davası kapandı! Suudi Arabistan'a devredildi