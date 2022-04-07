Ünlü model Pamela Rooke hayatını kaybetti! 'Punk’ın Kraliçesi' deniyordu

Punk kültürünün kraliçesi olarak nitelendirilen, Jordan ismiyle bilinen ünlü model Pamela Rooke, 66 yaşında hayatını kaybetti.

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Kendi giyim tarzı, felsefesi, edebiyatı, dansları ve görselliği ile sağlam bir alt kültür oluşturan punk’ın kraliçesi olarak bilinen Pamela Rooke, 66 yaşında hayatını kaybetti. Punk’ın Kraliçesi olarak anılan ünlü model, kanser hastalığının nadir görülen türlerinden biri olan kolanjiyokarsinom tedavisi görmekteydi. Rooke’un hayatını kaybettiğini yakınları sosyal medyadan yaptıkları bir açıklamayla duyurdu. Punk modasının temelini atan isimlerden olan Rooke, Sex Pistols’a da önemli katkılarda bulunmuştu.