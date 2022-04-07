Ahmet Hakan hükümete seslendi: Bıraksana kardeşim İmamoğlu yapsın zammını vatandaş görsün

İBB'nin uzun tartışmalarla yaptığı ulaşım zammı için yazan gazeteci Ahmet Hakan, hükümetin bu taktiğini anlamadığını söyleyerek zam yapılmasına izin verilmemesini eleştirdi. Hakan "Bıraksana kardeşim. Adamcağız yapsın zammını. Vatandaş da zammın sadece hükümetten değil belediyeden de geldiğini görsün." dedi.

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Hürriyet gazetesindeki köşesinde Ahmet Hakan, İBB'nin yapılması için uzun zamandır ısrar ettiği ve dün geçen ulaşım zammı için hükümeti eleştirdi. Hakan yazısında şunları söyledi:

Nihayet zam konusunda İmamoğlu’na icazet çıkmış. Ama bu kez de tenzilatlı olarak. İmamoğlu yüzde 50 zam yapmak istiyormuş ancak yüzde 40’a izin verilmiş.

Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil.

Sen hükümet olarak tepkileri üzerine çekmek pahasına zam yapıyorsun. Ama sıra İmamoğlu’na gelince... Zam yaptırmıyorsun. Ve böylece İmamoğlu, “zam yapmayan başkan” durumuna geliyor.

Bıraksana kardeşim. Adamcağız yapsın zammını. Vatandaş da zammın sadece hükümetten değil belediyeden de geldiğini görsün.