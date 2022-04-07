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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MKYK toplantısında "Yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer. Bu yıl bolluk, bereket yılı" dediğini aktardı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında AK Parti MKYK toplantısında gündeme gelen konuları ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını yazdı. 

Selvi, Erdoğan'un Ukrayna-Rusya savaşı ve hayat pahalılığı ile ilgili açıklamalarına da yer verdiği yazısında şunları kaydetti:

Pahalılılık mevsimler etkiler ve ihracat kaynaklı
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’a NATO’nun savaşa dahil olması ihtimali soruluyor. Erdoğan, kaygılı bir dille, 'NATO’nun bu işe müdahil olması Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkması demektir. Doğru değildir. NATO bu işe müdahil olmamalıdır' diye konuşuyor. Erdoğan, Türkiye’nin mevcut pozisyonunu koruyacağının altını çiziyor.
...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş sebze ve meyvede yaşanan pahalılığın mevsimsel etkilerden ve ihracattan kaynaklandığını ifade ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sebze ve meyve fiyatlarının düşeceğini söylüyor. 'Yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer. Bu yıl bolluk, bereket yılı' diyor.

Ama tabii mevsimsel etkinin dışında buğday, ayçiçek yağı, şeker, et gibi temel gıda maddelerinin durumu var. Erdoğan, Rusya’ya uygulanan ambargoya Türkiye’nin katılmadığını belirterek, 'Bu yıl gıda ürünlerini daha uygun fiyattan ithal edebiliriz' diyor."

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