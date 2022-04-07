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TFF Cüneyt Çakır'ın transferine onay verdi

TFF Cüneyt Çakır'ın transferine onay verdi

TFF'nin FIFA kokartlı hakemi Cüneyt Çakır'ın İsviçre Ligi'ne transfer olması için onay çıktı. İddiaya göre Çakır'ın transferi için süreç başladı.

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Türkiye'nin uluslararası alanda en çok maç yöneten hakemlerinden Cüneyt Çakır, İsviçre Ligi'ne transfer olacak.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Cüneyt Çakır'ın transfer süreci başladı. TFF, İsviçre Futbol Federasyonu'nun talebine, "Lütfen Cüneyt Çakır ve ekibiyle temasa geçerek çalışma sürecini başlatabilirsiniz" ifadeleriyle yanıt verdi.

"İhtiyacımız yok"
İsviçre Futbol Federasyonu ise Cüneyt Çakır karşılığında TFF'ye hakem heyeti gönderecek. İsiçvre Futbol Federasyonu, TFF'ye , "Biz size bir hakem heyeti gönderelim, siz de buna karşılık bize Cüneyt Çakır ve ekibini gönderin. Herkes kendine bağlı olan hakemlerin masrafını karşılasın." derken, TFF "İhtiyacımız yok" yanıtını verdi.

"Bizim dışarıdan hakem getirip görevlendirmek gibi bir düşüncemiz yok. Ancak sizler Cüneyt hoca ve ekip arkadaşlarıyla çalışabilirsiniz. Bunun için de lütfen hakem arkadaşlarımızla temasa geçin"


13 hakem arasındaydı
TFF'nin 8 Mart'ta aldığı tarihi hakem kararında Cüneyt Çakır'ın da adı vardı. Daha sonra hakemler görevlerine iade edilseler de MHK maç vermemişti.

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