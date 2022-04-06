Mustafa Yeneroğlu'ndan Abdullah Gül'e ziyaret

DEVA Partisi’nin kurucu aklı olarak bilinen Abdullah Gül, Millet İttifakı ile masaya oturan isimlerle özel görüşmelere başladı.

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Türk siyaseti son dönemde oldukça hareketli günler geçiriyor. AK Parti’den ayrılan isimler tarafından kurulan partiler, Millet İttifakı ile aynı masada.

Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Ancak yaşanan sıkı pazarlıklar üçüncü ittifakın da konuşulmasına yol açtı.

Siyasi partiler arasında görüşmeler sürerken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ortaya çıktı.

Ali Babacan’a AK Parti’den ayrılarak DEVA Partisi’ni kurduran Abdullah Gül, DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu’nu kabul etti.

Yapılan görüşme; Abdullah Gül’ün, DEVA Partisi’nin üzerindeki kabul edilmeyen etkinin de bir kanıtı oldu.

"Ülkemizin meselelerini görüştük, değerli fikirlerini dinledim"

DEVA Partisi’nin Millet İttifakı ile yaptığı görüşmelerde etkin rol oynayan Mustafa Yeneroğlu, görüşmede çekilen kareyi Twitter hesabından paylaştı.

Mustafa Yeneroğlu, paylaşımına şu notu düştü:

“11. Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül'ü ziyaret ettim. Ülkemizin meselelerini görüştük, değerli fikirlerini dinledim. Yakın ilgi ve nezaketinden dolayı Sn. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim.”