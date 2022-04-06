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Edirne'de çevre felaketine sebep olan zift için çalışma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne'de çevre felaketine sebep olan zift için çalışma başlatıldı

EDİRNE Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, asfalt şantiyesinden zift malzemesinin sızmasıyla ilgili, "Ciddi manada tarım arazisine zarar verecek husus söz konusu değildir. Komisyon kurulacak söz konusu alanda incelemelere devam edilecek" dedi.

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AVRUPA'ya açılan Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu istikametinde Hasanağa köyü mevkiindeki asfalt şantiyesinin fuel oil kazanının patlaması sonucu akan asfalt yapımında kullanılan yaklaşık bin 500 ton kimyasal attık tarım arazilerine yayıldı.

İhbar alır almaz olay yerine giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, asfalt şantiyesinden zift malzemesinin sızmasıyla ilgili açıklama yaptı. Öztürk, ziftin tarlalara yayılmasının önüne geçildiğini belirterek temizlik çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Tarım arazilerinin en kısa zamanda temizlenerek eski haline getirileceğini ifade eden Öztürk, kısmen sızıntı yaşanan derede de temizleme çalışması yapılacağını vurguladı. Şuan kirliliğin engellendiğine değinen Öztürk, "Ciddi manada tarım arazisine zarar verecek husus söz konusu değildir. Komisyon kurulacak söz konusu alanda incelemelere devam edilecek" şeklinde konuştu.

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