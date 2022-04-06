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Trabzon'da kaçak kazı yaparken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzon'da kaçak kazı yaparken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

TRABZON'un Arsin ilçesinde kaçak kazı yaparken göçük altında kalan kişi öldü.

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TRABZON'un Arsin ilçesine bağlı Elmaalan Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapan Ö.F.K. (33), meydana gelen göçük sonucu kaya parçaları ve toprak birikintisinin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkartılan Ö.F.K.'nin cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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