TikTok'taki saygısız akıma Savcı Sayan da tepki gösterdi! "TikTok kapatılsın" çağrıları geldi

TikTok adlı sosyal medya uygulamasında paylaşılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor. İftar vaktinden önce hoparlörden ezan sesi açıp insanları yanıltarak oruçlarının bozulmasına neden olan görüntülere Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da tepki gösterdi. Sayan'ın paylaşımının ardından sosyal medyada "tiktokkapatılsın" paylaşımları gündem oldu.

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iftar vaktinden önce hoparlörden ezan sesi açan ve insanları yanıltarak oruçlarını bozmasına neden olan Tiktok görüntüsüne tepki gösterdi.

Başkan Sayan görüntüleri sosyal medya hesabından, “Tiktok uygulamasından utanç verici bir akım videosu daha. Sahilde iftarını açmak için bekleyen kişileri vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletip orucunu bozdurdular, evinde sesi duyan yüzlerce insanın da orucu bozulmuş oldu. Yazıklar olsun“ ifadeleri ile paylaştı.

"Tiktok kapatılsın" çağrıları

Sayan'ın paylaşımının ardından sosyal medyada “tiktokkapatılsın” paylaşımı gündem oldu.