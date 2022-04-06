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Karadeniz'deki gaz sahalarında alarm! Mayınlar sebebiyle teyakkuza geçildi

Karadeniz'deki gaz sahalarında alarm! Mayınlar sebebiyle teyakkuza geçildi

Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin bulunduğu Karadeniz'deki gaz sahalarında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sırasında denize bırakılan mayınlar sebebiyle teyakkuza geçildi.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş sırasında Karadeniz'e bırakılan mayınlara karşı Türk Deniz Kuvvetleri, doğal gaz arama ve sondaj faaliyeti yapan gemilerin çevre hattını koruma altına aldı. Mayınlar büyük risk oluştururken Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'deki gaz sahası da çembere alındı. Karadeniz'de çalışmalarını yürüten sondaj gemileri için güvenlik hassasiyeti en üst seviyeye çıkarıldı.

Dört gemi Karadeniz'de
Karadeniz'de peş peşe görülen mayınlar Sakarya Gaz Sahası'nda da endişeye neden oldu. Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros bölgede aktif görevde. Fatih sondaj gemisi Gökçe-1 sondaj kuyusunda faaliyette. Kanuni sondaj gemisi de Türkali 4'te sondaj çalışmalarına devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi de Karadeniz'deki görevine devam ederken Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'deki yeni görevi için gün sayıyor.

Donanma teyakkuzda
Karadeniz'de gaz arama ve sondaj faaliyetleri yapan gemiler ve çevre hattının güvenliği için Karadeniz'de ilk mayın tespitinin ardından bölgede Türk Deniz Kuvvetleri teyakkuza geçti. Bir çember belirlenerek gaz sahalarının bulunduğu bölgeler gözlem altına alındı.

Havadan çembere alındı
Bölgedeki güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Olası mayın tehdidine karşı deniz karakol uçakları Sakarya Gaz Sahası'nda 24 saat esasına göre havadan keşif/gözetleme yapıyor. Türk Deniz Kuvvetleri keşif uçakları bölgeyi anlık tarıyor.

(YENİ ŞAFAK)

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