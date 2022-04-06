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2 milyonluk sıfır Mercedes aldı otomobilini ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı

2 milyonluk sıfır Mercedes aldı otomobilini ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı

Bayiden sıfır olarak satın alınan ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL’yi bulan Mercedes marka lüks otomobilin sağ ön çamurluğunun boyalı olduğu ortaya çıktı. Araçtaki değer kaybının 100 bin liraya yakın olduğu belirtiliyor.

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Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL’yi bulan lüks otomobil satın alan bir vatandaş, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine aracını oto ekspertiz kontrolüne götürdü.

Henüz 47 kilometre yol yaptığı arabasını Eskişehir’de bulunan bir uzmana götüren talihsiz şahıs, yapılan kontrollerde hayatının şokunu yaşadı. Bayiden sıfır olarak satın alınan lüks otomobilin, sağ ön çamurluğunda boya tespit edildi.

İlk başta duruma inanmayan araç sahibi, servis kontrolleriyle birlikte boyanın gerçek olduğunu anladı. Yapılan incelemelerle hatalı parçayı bulan oto ekspertizi Cihan Acar, böyle bir boyanın araçta yaklaşık 50-100 bin TL arasında değer kaybına yol açabileceğini belirtti.

Araç satın almak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Acar, mağduriyet yaşanmaması için mutlaka uzman görüşüne başvurulması gerektiğini vurguladı.

“Araçta ortalama 50-100 bin TL değer kaybına nedendir”
Hatalı parçanın tespit edilme süreci ve araçtaki değer kaybından bahseden Acar, “Henüz 47 kilometrede, bayiden sıfır alınmış bir araç. Sıfır olduğu için hatasız olarak biliniyor. Arabayı alan kişi kontrol amacıyla ekspere getirdiği zaman sağ ön çamurluğunda boya olduğunu gördük. Aracı satın alan kişi buna inanmakta biraz zorluk yaşadı. Mikronlar ve sonrasında servis kontrolüne gitmesiyle sağ ön çamurluğun tekrar boyandığı gerçeğini ortaya çıkardı. Aracın piyasa değeri neredeyse 2 milyon TL’ye yakın. Böyle bir araçta bir parçanın boyalı olması, araçta ortalama 50-100 bin TL değer kaybına nedendir” dedi.

“Her zaman başa gelen bir durum değil”
Sıfır araçlarda ortaya çıkan hataların, her zaman karşılaşılan bir durum olmadığı dile getiren Acar, “Bazen duymuşsunuzdur, ‘gemiyle gelirken araçların ufak tefek çiziklerden dolayı boyanmış olabileceği’ konusunda söylemler olur. Ben de sanıyorum ince bir boya olduğu için bu tarz bir boya ama sonradan boyandığı gerçeğini değiştirmez. Arabada bir parça boya var. Araç sahibi bir parça boyalı olarak satacak bu arabayı. Araç sahibi de şaşırdı. Normal bir prosedürü yerine getirmek için gelmişti. Böyle bir sonuçla karşılaşacağına ihtimal vermiyordu. Her zaman başa gelen bir durum değil. Bu yüzden biz de şaşırdık” ifadelerini kullandı.

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