Nisa Mihriban bebeğin bakımında ihmalle suçlanan bakıcısı konuştu: Tek anneydim, bütün bebekler ağlıyor...

Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürüldü. Bunun üzerine polis soruşturma başlattı. Olayla ilgili iki bakıcının şüpheli olarak ifadesi alındı.

Yaklaşık bir hafta önce işe başladığı öne sürülen bakıcı D.Y. ifadesinde; "Tek anne olarak çalışıyordum. Yuvaya geldikten sonra çocuklara mama vermeye başladım. Nisa bebek çok ağlıyordu önce ona verdim.