Nisa Mihriban bebeğin bakımında ihmalle suçlanan bakıcısı konuştu: Tek anneydim, bütün bebekler ağlıyor...
Pendik’te annesi tarafından sokağa terk edilen, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın sütanneliğini yaparak kendisine Nisa Mihriban adını verdiği bebeğin fenalaştığı açıklandı. Bebeğin Çocuk Bakımevi’nde bakımını yapan D.Y.’nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatılmıştı. Nisa Mihriban bebeği son besleyen bakıcının ifadeleri ortaya çıktı.
Nisa Mihriban bebeğin mama yedikten sonra boğazında kaldığı için boğulduğu ve sonra beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanmıştı. Bebeğe mama yediren bakıcı ise ifadesinde şunları söyledi. İşte Nisa Mihriban bebek ile son gelişmeler...
ATT Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı 3 aylık Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti. Bulunduktan sonra ambulans ile Çocuk Yuvası'na getirilen Nisa bebekbakıma alınmıştı.
7 kimsesiz çocuk ile birlikte bakılan Nisa bebeğin, hareket etmediği ortaya çıkınca hastaneye kaldırıldı.
Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürüldü. Bunun üzerine polis soruşturma başlattı. Olayla ilgili iki bakıcının şüpheli olarak ifadesi alındı.
Yaklaşık bir hafta önce işe başladığı öne sürülen bakıcı D.Y. ifadesinde; "Tek anne olarak çalışıyordum. Yuvaya geldikten sonra çocuklara mama vermeye başladım. Nisa bebek çok ağlıyordu önce ona verdim.