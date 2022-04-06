Facebook kullananları sevindirecek haber! Yeni özellik geliyor

Facebook, üçüncü taraf uygulamalar üzerinden doğrudan Facebook Reels içerikleri paylaşılmasına izin veren “sharing to Reels” özelliğini duyurdu.

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Facebook, yaptığı açıklamada yeni güncelleme ile diğer uygulama kullanıcılarının Reels’in düzenleme araçlarından yararlanırken klipleri doğrudan Reels’e gönderebilme imkanı tanındığını belirtiyor. Özelliği kullanan ilk uygulamalar arasında popüler karaoke uygulaması Smule’nin yanı sıra video düzenleme uygulamaları Vita ve VivaVideo yer alıyor.



Yeni güncelleme ile birlikte Facebook’un Reels’e ne kadar önem verdiği de anlaşılmış oldu. Özellikle genç kullanıcılarının bir kısmını TikTok’a kaybeden Facebook yeni özellikler ile birlikte kitlesini korumaya çalışıyor. Ünlü sosyal medya sitesi daha önce de Snapchat’e karşı ‘Hikayeler’ özelliği ile benzer bir yol izlemişti.







“Hikayeler kadar önemli bir ürünümüz”

ShiftDelete'de yer alan habere göre Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Reels’e verdikleri önemi dile getirdi. Başarılı CEO, Reels hakkında “Hikayeler kadar önemli bir ürünümüz” olacak ve genç kullanıcılara hitap edecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz şeklinde konuşmuştu.