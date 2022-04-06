İzmir'de yangın çıktı! Ekipler alevlere müdahale ediyor
Geçtiğimiz gün 3 ilde peş peşe yangınlar çıkmıştı. Bugün de İzmir'in Ödemiş ilesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.Abone ol
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, su tankeri, dozer ve arazi araçlarıyla söndürme çalışmalarına başladı.