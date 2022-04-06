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İzmir'de yangın çıktı! Ekipler alevlere müdahale ediyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de yangın çıktı! Ekipler alevlere müdahale ediyor

Geçtiğimiz gün 3 ilde peş peşe yangınlar çıkmıştı. Bugün de İzmir'in Ödemiş ilesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.

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 İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, su tankeri, dozer ve arazi araçlarıyla söndürme çalışmalarına başladı.

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