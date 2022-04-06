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Yeni karar duyuruldu! Kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor

Yeni karar duyuruldu! Kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor

İSPANYA'da Kovid-19 önlemlerini yavaş yavaş kaldıran hükümet, kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun da sona ereceğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Carolina Darias, ülkedeki 17 özerk yönetimin sağlık bakanlıklarının temsilcisiyle yaptığı toplantıda, 19 Nisan'da yapılacak Bakanlar Kurulu'nda, toplu ulaşım, yaşlı bakımevleri ve sağlık merkezleri dışındaki kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması kararının alınacağını bildirdi.

Kapalı alanda maske kullanma zorunluluğuna son verilmesinin 20-21 Nisan'da resmi olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Hükümet mart sonunda aldığı kararda, Kovid-19'da hafif veya asemptomatik vakaları, sağlık merkezleri, yaşlı bakımevleri veya cezaevleri gibi kırılgan ve stratejik işlerde çalışanlar dışında karantina kapsamından çıkarmıştı.

Kovid-19 vakaları için grip hastalığı muamelesine geçilen İspanya'da, belirtilerin durumuna göre Kovid-19 hastalarına doktor raporu verilip, temasa geçtiği kişilerle ilgili hiçbir takip uygulaması yapılmıyor.

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