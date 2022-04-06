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İzmir'de itfaiye araçlarıyla skandala imza atan 3 genç kızla ilgili mahkeme kararını verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de itfaiye araçlarıyla skandala imza atan 3 genç kızla ilgili mahkeme kararını verdi

İzmir'de, bir kadının itfaiye aracını izinsiz kullanıp sosyal medyada paylaşmasına yönelik açılan davada, haklarında 1 yıla kadar hapis istenen 2 itfaiye personeli ile aracı kullanan kadın beraat etti.

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İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar itfaiye personeli G.A, B.K. ve itfaiye aracını kullanan S.K. ile müşteki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve taraf avukatları katıldı.

Son savunmaları alınan sanıklardan B.K, itfaiye aracını kullanan kadını tanımadığını, G.A. ile iş arkadaşı olduklarını söyledi.

Olay günü sanık S.K'nin geldiğini gördüğünü ancak dava konusu arazözü kullandığını görmediğini aktaran B.K, "Zaten kullanılan araç eğitim şube müdürlüğünün aracıdır. Ben ise yangın şube müdürlüğü görevlisiyim. Araçların anahtarları devamlı üzerinde durmaktadır. Benim bu aracın kullanılmasında herhangi bir sorumluluğum yoktur. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

G.A. da suçlamayı kabul etmediğini vurguladı.

Olay günü sanık S.K, ablası ve bir arkadaşıyla yanlarına geldiklerini aktaran G.A, "Araçları merak ettiğini söyledi. Suça konu araç bir itfaiye aracı değildi, eğitime ait atıl bir arazözdü. S.K. da bu aracı göstererek 'Acaba kullanabilir miyim' diye sordu, ben de çok eski bir araç olduğunu, kullanamayacağını, itfaiye personelinin bile zor kullandığını söyledim. Bunun üzerine ben aracı bulunduğu yerden 1-2 metre garajın önüne çıkardım, kendisi de yaklaşık 3-4 metre kadar aracı ileriye doğru sürdü, arkadaşı bu durumu sosyal medyada paylaşınca olay ortaya çıktı. Suç kastım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık S.K ise olay günü ablası ve arkadaşıyla itfaiyeye gittiklerini, çocukluğundan beri itfaiye araçlarına merak duyduğunu, sanık G.A'ya aracı kullanmak istediğini söylediğini, bunun üzerine onun kontrolü altında aracı kullandığını anlattı.

Duruşma savcısı, sanıkların beraatlerini talep etti.

Hakim, sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Olay
İzmir'de geçtiğimiz yıl haziran ayında, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Toros Eğitim Merkezinde, kurumda çalışmayan 1 kadın aracı sürmüş, 2 kadın da aracın arkasında itfaiye personelinin bulunduğu bölmede seyahat etmiş ve çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında yayınlamışlardı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, 2 itfaiye personeli ve aracı kullanan kadın hakkında "237 Sayılı Taşıt Kanununa Muhalefet" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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