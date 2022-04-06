Usta şarkıcı Roland White hayatını kaybetti! Mandoliniyle çığır açmıştı

Şarkıcı ve mandolin sanatçısı Roland White, 83 yaşında hayatını kaybetti. 70 yıla uzanan bir kariyere sahip olan White'ın kalp krizi sonucu öldüğü eşi Diane Bouska tarafından açıklandı.

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Country-rock'ın önemli temsilcilerinden olan 83 yaşındaki müzisyen Roland White öldü. Country Boys ile yaptığı çıkışla dikkat çeken White, 60'lardaki rock rüzgarına ilham vermişti. 70 yıllık kariyere sahip olan White'ın kalp krizi sonucu öldüğü eşi Diane Bouska tarafından açıklandı.



Haber Global’de yer alan habere göre; mandoliniyle geleneksel bluegrass'ın sınırlarının dışına çıkan Roland White, ilk olarak 50'lerin sonlarında kardeşleri Eric ve Clarence'tan oluşan Country Boys grubuyla çıkış yaptı. Grubun adı daha sonra Kentucky Colonels olarak değiştirildi. Kentucky Colonels adını alan grubun 1964'de piyasaya çıkardığı 'Appalachian Swing' albümü bluegrass'ın en iyi albümlerinden biri olarak gösterildi. Roland ve Clarence'ın yanı sıra banjoda Billy Ray Latham, basta Roger Bush, kemanda Bobby Slone ve Leroy Mark'ın yer aldığı albüm repertuar ve teknik açıdan dönemin önemli işleri arasında yerini aldı.