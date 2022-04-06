MHP resmen açıkladı! 'Enflasyon açıklanandan fazla, zamlar bel büktü' diyen Baki Ersoy ihraç ediliyor
MHP Genel Merkezi, enflasyonunTÜİK'in açıkladığı rakamdan fazla olduğunu belirtip, zamlardan şikayet eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk etti.Abone ol
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Katıldığı programda “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var” diyen MHP milletvekili Mustafa Baki Ersoy ile ilgili MHP’den açıklama geldi.
Açıklamada, “TEDBİRLİ olarak, Parti üyeliğinden “KESİN ÇIKARMA CEZASI” ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır” denildi.