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Sahte plakalı araçla akaryakıt çalan hırsızların savunmasına bakın!

Sahte plakalı araçla akaryakıt çalan hırsızların savunmasına bakın!

KASTAMONU’nun Cide ilçesinde çalıntı plakayı taktıkları araçla ile akaryakıt istasyonundan aldıkları akaryakıtın ücretini ödemeden kaçan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Suçlarını itiraf eden şahısların, akaryakıt ücretlerinin pahalı olması sebebiyle suçu işlediklerini söyledikleri öğrenildi.

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Kastamonu’nun Cide ilçesinde M.Ö. (60) isimli bir vatandaşın aracının plakaları çalındı. Vatandaşın ihbarı üzerine Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından da Plaka Tanıma Sisteminden ve Kastamonu ili genelinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çalınan plakaların takibine başlanıldı.

Bolu'da yakalandılar
Ekipler, çalınan plakaların başka bir araca takıldığını tespit etti. Çalınan plakaları takan aracın Cide ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna giderek 45 litre yakıt aldıktan sonra ücret ödemeden kaçtığı belirlendi. JASAT ekipleri, akaryakıt alarak kaçan araca, daha sonra kendi plakalarının takıldığı tespit edildi. Bolu’nun Gerede ilçesinde düzenlenen operasyonla araç durduruldu. Araçta bulunan S.K. (28) ve M.G. (45) gözaltına alındı.

Savunmaları pes dedirtti
Cide İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheliler suçlarını itiraf etti. Şahısların verdikleri ifadesinde akaryakıt pahalılığından dolayı ilçede tanınmamalarını da fırsat bilerek olayı gerçekleştirdiklerini ve pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi. Şahısların çaldıkları plakalar ise Cide sahilinde bulundu. S.K. ve M.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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